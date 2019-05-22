Известная актриса Дарья Шпаликова страдает от нищеты и одиночества. Дочь сценариста культового фильма Я шагаю по Москве Геннадия Шпаликова и артистки Инны Гулой стала героиней сегодняшнего выпуска программы Пусть говорят Первого канала.

Известная актриса Дарья Шпаликова страдает от нищеты иодиночества. Дочь сценариста культового фильма "Я шагаю по Москве" ГеннадияШпаликова и артистки Инны Гулой стала героиней сегодняшнего выпуска программы "Пустьговорят" Первого канала.Ведущий шоу Дмитрий Борисов выяснил, что Дарья, невзирая наприличное наследство, оставшееся от родителей, оказалась нищей. Шпаликова живетв интернате, а в своих московских квартирах даже не появляется. В студии "Пустьговорят" предположили, что дочь советских знаменитостей стала жертвой квартирныхаферистов.Дарья же сообщила, что все имущество осталось при ней. Пословам Шпаликовой, она живет в богадельне по собственной воле, так как не можетсправляться с бытом.Артистка сообщила присутствующим на съемках "Пусть говорят",что тяжело пережила смерть родителей: из-за стресса она потеряла здоровье.Когда Дарье было всего 11 лет, ее отец покончил с собой, а через 16 лет умерла имать. Это не могло не отразиться на психике девушки, и Шпаликова ушла в монастырь наполтора года.Восстановившись, женщина пыталась вернуться в профессию,устроилась в театр, однако попала под сокращение. Дочь советскихзвезд не могла найти работу, да и похлопотать за нее было некому.А когда-то Дарья Шпаликова подавала большие надежды, ейпрочили большое будущее в кино. Еще в молодости она снялась в картинах "Детскаяплощадка", "Знак беды", "Крейцерова соната", "Переправа", "Спаси и сохрани","Город", "Посещение".В сегодняшнем выпуске "Пусть говорят" Дарья Шпаликова опроверглаинформацию о том, что ее мать Инна Гулая наложила на себя руки. По словамартистки, произошел несчастный случай."Рак мозга унее был", – добавила наследница знаменитостей.Меж тем актер Геннадий Сайфулин тоже появился Он был свидетелем трагедии, которая случилась с Гулой.Артист уверен, что произошедшее – самоубийство. Якобы после смерти мужаартистка тронулась умом, Инну даже лечили в отделении для буйных психиатрическойбольницы."Вскрыли квартиру, она была еще жива. Мама вызвала скорую.Понюхали – водкой не пахнет. Медики – профессионалы, они сразу – в мусорное ведро, а там... Взяли в больницу, через сутки онаумерла. Врачи сказали, что даже если она осталась бы жива, то вряд ли осталась бы функциональна физически", – рассказал Сайфулин ведущему шоу .