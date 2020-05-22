22.05.2020

2020-05-22 14:05:03

Лучшие люди и предприятия Владимирской области внесены на Галерею Славы

Это 17 организаций и предприятий Владимирской области, а также 23 специалиста в различных отраслях экономики и социальной сферы.

Список подготовлен областной трёхсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений с учётом вклада коллективов и граждан в достижение результатов в экономической, социальной и культурной сферах деятельности региона.

Список организаций для занесения на областную «Галерею Славы»:

Акционерное общество «Племенной завод «Илькино», Меленковский район

Акционерное общество «Электрокабель» Кольчугинский завод», Кольчугинский район

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области «Детская больница округа Муром»

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Владимирской области «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат г. Коврова для глухих, слабослышащих и позднооглохших детей»

Государственное казённое учреждение Владимирской области «Гороховецкое лесничество»

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 2 им. С.С. Прокофьева» города Владимира

Муниципальное унитарное предприятие «Александровэлектросеть» Александровского района

Общество с ограниченной ответственностью «Акрилан», г. Владимир

Общество с ограниченной ответственностью «Баромембранная технология», г. Владимир

Общество с ограниченной ответственностью «Владимиртеплогаз», г. Владимир

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Экопортрет-М», Александровский район

Общество с ограниченной ответственностью «Славянка Текстиль», г. Владимир

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания № 1», Юрьев-Польский район

Общество с ограниченной ответственностью «Экспо Гласс», г. Владимир

Общество с ограниченной ответственностью «Юрьев-Польский мясокомбинат», Юрьев-Польский район

Открытое акционерное общество «Завод им. В.А.Дегтярёва», г. Ковров

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный исследовательский центр вирусологии и микробиологии», Петушинский район

Список передовиков и новаторов производства, представителей творческой интеллигенции, работников организаций социальной сферы для занесения на областную «Галерею Славы»

Агафонова Анастасия Николаевна – спортсмен-инструктор Спортивной школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике им. Н.Г.Толкачева, г. Владимир

Бердников Евгений Викторович – тракторист ЗАО «Имени Ленина», Собинский район

Богомолова Екатерина Федоровна – приёмщик-сдатчик пищевой продукции Кольчугинского хлебокомбината

Винниченко Оксана Николаевна – педагог дополнительного образования Центра дополнительного образования «Исток», Суздальский район

Владимиров Роман Евгеньевич – заместитель генерального директора по производству АО «Владимирское производственное объединение «Точмаш»

Гурова Ирина Юрьевна – старший инженер-технолог АО «Сударь», г. Ковров

Казанская Татьяна Александровна – оператор котельной обособленного подразделения «Теплосервис» АО «Владимирские коммунальные системы», г. Владимир

Каршов Александр Николаевич – электрогазосварщик ООО «Строитель-С», Селивановский район

Климова Мария Николаевна – начальник производства обособленного подразделения АО «Ральф Рингер» в г. Владимире

Коткова Татьяна Евгеньевна – заведующий отделом Мстёрского художественного музея, Вязниковский район

Куликова Анна Владимировна – тренер Спортивной школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике им. Н.Г.Толкачева, г. Владимир

Любимова Наталья Константиновна – художник ООО «Гусевской Хрустальный Завод им. Мальцова», г. Гусь-Хрустальный

Магомедов Надир Магомедвели оглы – профессор кафедры физического воспитания и спорта Владимирского государственного университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых

Максимов Александр Иванович – директор Вязниковского технико-экономического колледжа

Манакин Сергей Валерьевич – главный инженер ПАО «Ковровский механический завод»

Манцигов Абуязид Русланович – старший преподаватель кафедры физического воспитания и спорта Владимирского государственного университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых

Моисеев Александр Вячеславович – оператор станков с программным управлением АО «Александровский научно-исследовательский институт телевизионной техники «Рекорд»

Панов Владимир Федорович – электромонтёр АО «Объединённые региональные электрические сети Владимирской области», Юрьев-Польский район

Селиванова Елена Юрьевна – заведующий консультативно-диагностическим отделением – врач-педиатр Областной детской клинической больницы, г. Владимир

Сухов Сергей Николаевич – индивидуальный предприниматель, руководитель художественной мастерской «Русское искусство Мстёры», Вязниковский район

Федосеева Елена Владимировна – директор Геронтологического центра «Ветеран», Киржачский район

Ходарев Владимир Анатольевич – генеральный директор АО «Гороховецкое автотранспортное предприятие»

Щепетова Марина Сергеевна – оператор машинного доения АО «Шихобалово», Юрьев-Польский район