Вчера днем в городе Александрове к сотрудникам Росгвардии обратилась за помощью женщина. Оказалось, что ее пятилетний сын ушел с тренировки по футболу в неизвестном направлении.

Вчера днем в городе Александрове к сотрудникам Росгвардии обратилась за помощью женщина. Оказалось, что ее пятилетний сын ушел с тренировки по футболу в неизвестном направлении.Узнав приметы, сотрудники вневедомственной охраны приступили к поискам и вскоре обнаружили ребенка во дворе дома на улице Ленина.Ребенок передан родителям, на данный момент его жизни и здоровью ничего не угрожает.