Положение бывшего президента Украины Петра Порошенко резко ухудшилось. На внеочередных выборах в Верховную раду поддерживающая нынешнего главу Незалежной партия Слуга народа не оставила шансов политической силе Европейская солидарность, куда входят сторонники экс-президента. Примечательно, что большинство избирателей Западной Украины, где поддержка Порошенко традиционно сильна, голосование проигнорировали.

Положение бывшего президента Украины Петра Порошенко резко ухудшилось. На внеочередных выборах в Верховную раду поддерживающая нынешнего главу Незалежной партия "Слуга народа" не оставила шансов политической силе "Европейская солидарность", куда входят сторонники экс-президента. Примечательно, что большинство избирателей Западной Украины, где поддержка Порошенко традиционно сильна, голосование проигнорировали.По данным национального экзит-пола на вечер, 21 июля, партия Зеленского "Слуга народа" набирает 43-44% голосов. Следом идет "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко – около 12%.Петру Порошенко радоваться нечему. И хотя партия бывшего главы государства набирает около 9% голосов и проходит в новый состав Верховной рады, его поддержка среди украинцев стремительно падает. Несколько месяцев назад, во время президентских выборов, он смог заручиться поддержкой около 25% избирателей.Судя по предварительным данным, в обновленную Верховную раду проходит и партия "Голос" музыканта Святослава Вакарчука. Во время предвыборной кампании он обвинял Порошенко в грязных пиар-технологиях.В партии "Слуга народа" прокомментировали первые итоги выборов. В окружении Зеленского заявили, что намерены сделать все для прекращения войны в Донбассе.Неубедительный результат на парламентских выборах ослабляет и без того шаткое положение бывшего президента. Против и его окружения заведено уже 11 уголовных дел, а Зеленский не исключил, что проигравший политик будет подвергнут люстрации.Отсутствие серьезной поддержки, очевидно, развяжет руки противникам экс-президента. По некоторым сведениям, глава администрации Зеленского Андрей Богдан требует от генпрокурора Юрия Луценко арестовать активы политика.Так или иначе, многомесячное противостояние Зеленского и завершилось разгромным поражением последнего. Бывший президент не смог сохранить свои позиции будет вынужден противостоять нарастающему давлению новых властей.На выборах в Верховную раду были зарегистрированы 22 партии. Избрание депутатов происходит по смешанной системе – по партийным спискам и мажоритарным округам.