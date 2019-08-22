Игорь Сивов сделала откровенное признание на своей странице в Instagram. В самых трогательных выражениях он признался певице Нюше в любви.

Игорь Сивов сделала откровенное признание на своей странице вInstagram.В самых трогательных выражениях он признался певице Нюше в любви.Замуж за Сивова, который занимает пост советникапрезидента Международной ассоциации студенческого спорта, артистка вышла двагода назад. Уже через года она родиласупругу дочь Серафиму. Но только сейчас Игорь внезапно решил публично поделитьсячувствами к жене.По словам мужчины, до встречи с Нюшей он не испытывалподобных чувств. "Сегодня я проснулся утром ипонял, как же люблю. Как счастлив от того, что у меня есть любимая, к которойадресованы мои искренние признания в любви... Любовь невозможно измеритьподарками, поступками, словами, поцелуями, потому что она живет внутри нас", -написал супруг певицы Нюши.Он уверен, что неважно, сколько человеку лет, ведь сердцеспособно испытывать море разных эмоций независимо от возраста. Сивов отметил, чтолюбовь рождает то вечное, трепетное и незабвенное чувство, что воспевают поэтыи писатели."Я именно сейчас осознал, что такое жизнь, что значит жить илюбить, а главное быть любимым", – обратился муж к .Пользователи соцсети были растроганы нежным признанием супруга артистки. Онипожелали звездной паре как можно дольше сохранять теплые чувства друг к другу. Напомним, ранее подруга исполнительницы рассекретила лицо дочки Девушка,присутствовавшая на ее 29-летнем дне рождения звезды, опубликовала в Сети видеос вечеринки. Поклонники сошлись во мнении, что Серафима растет маминойкопией.