22 сентября православные отмечают память святых праведников Иоакима и Анны – родителей Девы Марии.

22 сентября православные отмечают память святых праведников Иоакима и Анны – родителей ДевыМарии.22 сентября наши предки отмечали праздник осеннего урожая. Верующие теперь чтят в этот день святых праведников Иоакима и Анны. Их в православии также называют Богоотцами, потому что они являются родственниками Иисуса Христа во плоти.Происхождение праздникаИоаким и Анна были благочестивой четой. До преклонного возраста у них не было детей, а это в Израиле считалось наказанием и настоящим несчастьем. Супруги ежедневно усердно молились о даровании им потомства.После того как Иоаким провел 40 дней в молитвах и скорби в пустыне, ему явился ангел, который рассказал о скором рождении дочери. Кроме того, он поведал, что потомство супругов будет посвящено Богу и станет известным миру. Этот же ангел явился и Анне, сообщив об исполнении ее молитвы и скором зачатии дочери Марии.ТрадицииНа Руси 22 сентября отмечали Спожиники (Госпожинки, Оспожинки, Осенины). Это время, когда урожай уже убран, работы в поле завершены, и наступает время гуляний. На этот день приходится и празднование осеннего равноденствия.С этой даты наступает второе "бабье лето". Наши пращуры 22 сентября благодарили богов за достаток и урожай, посещали кладбища и украшали могилы. По традиции в этот день в домах обновляли огонь и сжигали старую одежду. Народ верил, что таким образом можно предотвратить болезни, порчи и сглаз.Малышей выставляли на порог и обливали водой, после чего они должны просить прощения и кланяться родителям. Новобрачные в день Иоакима и Анны пекут круглые пироги, а остальные верующие готовят угощения и приглашают в гости повитух.Что нельзя делать?В этот день нельзя ссориться, ругаться и конфликтовать. Также, согласно поверью, не нужно брать или давать в долг, поскольку это может принести беду. Помимо этого 22 сентября не рекомендуется переезжать. Народ считал, что иначе на новом местебудут преследовать неудачи.