В Управлении МВД по Московской области назвали ложными сообщения о мошенниках, раздающих отравленные защитные маски жителям региона. Представители полиции отметили, что авторы таких ..

В Управлении МВД по Московской области назвали ложными сообщения о мошенниках, раздающих отравленные защитные маски жителям региона. Представители полиции отметили, что авторы таких заявлений не указывали источник информации и конкретные места происшествия.Некоторые пользователи Сети утверждали, что злоумышленники раздавали маски хозяевам квартир под видом волонтеров, после чего те теряли сознание, а преступники совершали грабежи. Правоохранители подчеркнули, что распространителям фейков грозит административная ответственность, сообщает интернет-издание "".