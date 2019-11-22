Режиссер
написал в своем Инстаграме, что в последнее время сильно поменялся.
Он заявил, что за это благодарен жене – Ксении Собчак.
Режиссер
написал в своем "Инстаграме", что в последнее время сильно поменялся.
Он заявил, что за это благодарен жене – Ксении Собчак.
По словам Константина Богомолова, перемены
в нем вызвал "любящий человек". "Не просто любящий.
Но принимающий тебя таким, каков ты есть. Человека меняет приятие.
Странно, но так. Если человек чувствует любовь и приятие —
он начинает меняться самостоятельно", – поделился режиссер.
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