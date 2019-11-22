Режиссер написал в своем Инстаграме, что в последнее время сильно поменялся. Он заявил, что за это благодарен жене – Ксении Собчак.

Режиссернаписал в своем "Инстаграме", что в последнее время сильно поменялся.Он заявил, что за это благодарен жене – Ксении Собчак.По словам Константина Богомолова, переменыв нем вызвал "любящий человек". "Не просто любящий.Но принимающий тебя таким, каков ты есть. Человека меняет приятие.Странно, но так. Если человек чувствует любовь и приятие —он начинает меняться самостоятельно", – поделился режиссер.Материал дополняется