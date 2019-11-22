Следственный комитет России сообщил, что главу городского округа задержали по подозрению в мошенничестве с муниципальным имуществом. Ей предъявлено обвинение в мошенничестве в особо ..

Следственный комитет России сообщил, что главу городского округа задержали по подозрению в мошенничестве с муниципальным имуществом. Ей предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения.По данным , речь идет о здании площадью 330 квадратных метров. Его стоимость – более 7,3 миллиона рублей. В результате мошеннических действий администрация округа понесла крупный ущерб. Кононова признала свою вину. В ближайшее время ей будет избрана мера пресечения.