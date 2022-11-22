Ольга Орлова раскрыла страшный секрет.

Ольга Орлова раскрыла страшный секрет.Экс-солистка "Блестящих", кажется, обрела счастье. Сначала тайно вышла замуж за предпринимателя, а потом сообщила поклонникам радостную новость о том, что она в положении! В общем, в жизни Ольги Орловой сейчас идиллия, так что она помогает другим людям искать гармонию.Теледива нередко предлагает своим поклонникам пообщаться и поделиться своими проблемами или радостями. Так она, собственно, и раскрыла страшный секрет одной из своих фанаток. Некая женщина сообщила, что она, как и певица, беременна, однако в ее семье – насилие, от которого она часто страдает."Меня бьет муж...Не знаю, что делать и куда идти", – рассказала Ольге Орловой пользовательница. Артистка явно оказалась в шоке от такой истории и поспешила дать пару советов несчастной поклоннице. Во-первых, звезда предложила ей написать заявление на мужа-тирана в полицию, а также немедленно от него сбегать.Кроме того, звезда "Дома-2" объявила о том, что пострадавшей необходимо срочно разводиться с отцом ее ребенка, а также обратиться в организации, где помогают жертвам домашнего насилия. Неизвестно, послушает ли артистку несчастная будущая мамочка, но ясно одно – Ольга Орлова правильно поступила, не оставив в беде обиженную женщину.