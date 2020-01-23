Нижняя палата в четверг, 23 января, приняла в первом чтении предложенные Владимиром Путиным изменения в Конституции. Инициативы президента поддержали все четыре фракции Госдумы.

Нижняя палата в четверг, 23 января, приняла в первом чтении предложенные Владимиром Путиным изменения в Конституции. Инициативы президента поддержали все четыре фракции Госдумы.За документ проголосовали 432 парламентария, высказавшихся против ивоздержавшихся нет. Накануне законопроект был рассмотрен профильным думскимкомитетом по государственному строительству и законодательству.Поправки Владимира Путина означают переход от декларации кКонституции прямого действия, особенно в области социальной политики, отметилспикер нижней палаты Вячеслав Володин. "Многие вопросы, связанные сгосударственным устройством, с функционированием институтов государственнойвласти, в рамках предложений президента будут наполняться совершенно инымсодержанием, которое в основе своей будет предполагать передачу большихполномочий именно гражданам нашей страны, для того чтобы они более эффективнопринимали участие в управлении государством", – прокомментировалзаконодатель.Поправки предлагаются в 22 статьи, с третьей по восьмую главы.Фундаментальные положения Конституции не затрагиваются, отметил глава комитетапо госстроительству Павел Крашенинников. По его словам, поправки направлены наобеспечение суверенитета России, закрепление социальных гарантий граждан,укрепление роли парламента и совершенствование законодательного процесса.Инициативы по изменению основного закона президент внес вГосдуму 20 января. Он предложил прописать в Конституции верховенство российскогоправа над требованиями международного законодательства, запрет на иностранноегражданство для чиновников, занимающих ответственные посты.Также Путин предложил расширить требованияк главе государства и ограничить его полномочия двумя сроками, убрав слово"подряд". Кроме того, предлагается закрепить в основном законе статусГоссовета, а также наделить Госдуму правом утверждать правительство. В социальной сфере президент предложил закрепить вКонституции положения об индексации пенсий и о том, что минимальный размероплаты труда не может быть ниже размера прожиточного минимума.