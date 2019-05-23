Российский лидер в Кремле вручил государственные награды выдающимся россиянам и иностранцам. Среди прочих Владимир Путин наградил главного редактора RT Маргариту Симоньян.

Российский лидер в Кремле вручил государственные награды выдающимсяроссиянам и иностранцам. Среди прочих Владимир Путин наградил главного редактора RT МаргаритуСимоньян.Известная российская журналистка похвасталась вниманиемсо стороны президента в своем Telegram-канале. Маргарита Симоньян опубликовала фото,на котором галантный Владимир Путин преподносит ей роскошный букет белых роз.Журналистка также удостоиласьордена Александра Невского. Этим орденомнаграждаются граждане России, замещающие должности государственной службы, заособые личные заслуги перед Отечеством в том числе в деле укреплениямеждународного авторитета страны.Кроме того, Маргарита Симоньян выложила видео сцеремонии, подписав кадры коротко: "Служу России!". И на снимке, и в ролике, журналисткавыглядит очень счастливой.В число награжденных также вошли спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сатирик МихаилЖванецкий, дизайнер Валентин Юдашкин, певица Лариса Долина, ректор АкадемииВагановой Николай Цискаридзе, актер Сергей Маковецкий и президент ФИФА ДжованниИнфантино, передает RT. Всего наградил более30 человек. Среди них есть летчики-космонавты, деятели науки, образования,здравоохранения, спорта, артисты, работники промышленности и сельскогохозяйства.