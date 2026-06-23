Мэр Сергей Волков обновил команду: в мэрии произошли два кадровых назначения.

Главой управления по охране окружающей среды администрации Владимира стал Сергей Музыка, прежде исполнявший обязанности руководителя Ленинского района. На этом посту он сменил Сергея Сухопарова, покинувшего должность по собственному желанию ещё 5 июня. Информация о грядущем назначении Музыки появлялась в СМИ ранее и теперь подтвердилась официально.Сергей Музыка — коренной владимирец, выпускник местного гуманитарного университета. С 1992 года работал в коммерческом секторе, а в мэрию пришёл в 2017-м заместителем главы Ленинского района, который позже возглавил. Женат, воспитывает двоих детей.Одновременно с этим муниципальное учреждение «Управление наружной рекламы и информации» возглавила Антонина Наумова, ранее уже трудившаяся в этой структуре. Она заняла место Дениса Позднякова, у которого истёк срок контракта. Уроженка Ульяновска имеет два диплома — юридического института ФСИН и Президентской академии. Строила карьеру как юрисконсульт в медицинских учреждениях, затем руководила отделами в органах госвласти и НКО. Замужем, воспитывает двоих детей.Оба назначенца приступили к обязанностям 22 июня.