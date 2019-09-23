Телеведущая показала снимок с лучшей подругой. Оказывается,
Лариса Гузеева тесно общается с коллегой по цеху Аллой Довлатовой.
Телеведущая показала снимок с лучшей подругой. Оказывается,
Лариса Гузеева тесно общается с коллегой по цеху Аллой Довлатовой.
Звезда шоу "Давай поженимся!" опубликовала пару фото в
личном "Инстаграм". В кадре довольные Лариса Гузеева и Алла Довлатова сидят в ресторане. Сначала
женщины нежно обнимают друг друга, а после Алла тянется к Ларисе с поцелуями.
"Не верьте тем, кто говорит, что женской дружбы не бывает.
Моя дорогая Аллочка Довлатова. Люблю", – подписала снимки Гузеева.
Довлатова тоже не осталась в стороне. В комментариях она
отметила, что ее чувства к подруге взаимны.
Напомним, в скором времени в эфир выйдет новый сезон шоу "Давай
поженимся!". все лето готовилась к эфирам. Телеведущая сбросила
вес и поменяла цвет волос. Звезда похудела благодаря специалистам
wellness-центра.
Семь дней провела в учреждении, звезда
сдавала различные анализы, придерживалась детокс-диеты и ходила на
оздоровительные процедуры: лечебные ванны, подводный душ, озонотерапия,
лимфодренажный массаж лица.