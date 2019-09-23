Телеведущая показала снимок с лучшей подругой. Оказывается, Лариса Гузеева тесно общается с коллегой по цеху Аллой Довлатовой.

Телеведущая показала снимок с лучшей подругой. Оказывается,Лариса Гузеева тесно общается с коллегой по цеху Аллой Довлатовой.Звезда шоу "Давай поженимся!" опубликовала пару фото вличном "Инстаграм". В кадре довольные Лариса Гузеева и Алла Довлатова сидят в ресторане. Сначалаженщины нежно обнимают друг друга, а после Алла тянется к Ларисе с поцелуями."Не верьте тем, кто говорит, что женской дружбы не бывает.Моя дорогая Аллочка Довлатова. Люблю", – подписала снимки Гузеева.Довлатова тоже не осталась в стороне. В комментариях онаотметила, что ее чувства к подруге взаимны.Напомним, в скором времени в эфир выйдет новый сезон шоу "Давайпоженимся!". все лето готовилась к эфирам. Телеведущая сбросилавес и поменяла цвет волос. Звезда похудела благодаря специалистамwellness-центра.Семь дней провела в учреждении, звездасдавала различные анализы, придерживалась детокс-диеты и ходила наоздоровительные процедуры: лечебные ванны, подводный душ, озонотерапия,лимфодренажный массаж лица.