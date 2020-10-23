Установлено, что он помогал поставщикам медоборудования побеждать в аукционах.

Владимирский областной СУ СК и региональное УФСБ завершили расследование уголовного дела в отношении главврача Городской клинической больницы скорой помоши. Евгения Яськина. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета области.Установлено, что он помогал поставщикам медоборудования побеждать в аукционах. За что получил взятку в 1 млн 750 тыс. рублей. Сейчас обвиняемый находится под домашним арестом, но в перспективе ему грозит реальный срок.Ему вменяют преступление по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Дело передано в Октябрьский суд Владимира для рассмотрения. Отмечается, что Евгений заключил с прокуратурой региона досудебное соглашение о сотрудничестве.Напомним, что недавно его заместитель за схожее преступление получил пять лет условно.