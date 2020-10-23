Работы продолжаться до конца 2020 года.

У Владимирского централа появится новая крыша. В тюрьме заменят отдельные конструкции, сообщил "Вестям" начальник пресс-службы УФСИН по региону Сергей Логинов. Работы продолжаться до конца 2020 года.Свою историю тюрьма ведет с 15 августа 1783 года — с рабочего дома, построенного по проекту губернского архитектора Николая Фон Берка. Уже в 1864 году за решетку централа попали и первые политзаключенные. Вся история тюрьмы собрана в уникальном музеи Владимирского централа.В 20-е годы прошлого века тюрьма преобразовалась в политический изолятор. А с 48 года считалась тюрьмой особого назначения для осужденных за шпионаж, диверсию, терроризм, антисоветскую деятельность. Стены централа видели многих известных людей. Среди них - монархист Шульгин, князь Петр Долгорукий, революционер Михаил Фрунзе, Василий Сталин, начальник личной охраны Гитлера Ганс Раттенхубер, заслуженные артистки Зоя Фёдорова и Лидия Русланова. Писатель Даниил Андреев во время заключения написал свою знаменитую книгу "Роза мира".В 50-е годы за решетку Владимирского централа начали сажать криминальных лидеров или по-другому - "воров в законе". В Централе сидели и диссиденты - "семидесятники". Они были на особом положении - им даже запрещалось работать наравне со всеми, чтобы не "заражать " других заключенных антисоветчиной. Кстати, Владимирский централ стал первой тюрьмой в СССР, в которой заключенные работали на производстве. Высокие стены, колючая проволока, камеры видеонаблюдения, бдительная охрана - за всю историю централа из нее никто не сбежал.