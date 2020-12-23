У Александра Лукашенко больше нет шансов удержаться на посту президента Белоруссии. Так считает политолог Илья Гращенков. Он перечислил ряд доказательств того, что годы правления Батьки подходят к концу.

У Александра Лукашенко больше нет шансов удержаться на посту президента Белоруссии. Так считает политолог Илья Гращенков. Он перечислил ряд доказательств того, что годы правления Батьки подходят к концу.В конце лета 2020 года жизнь в Белоруссии изменилась. После президентских выборов в стране проходят акции протеста. Жители республики, уверенные в фальсификации результатов голосования, призывают Александра Лукашенко уйти в отставку.На протяжении нескольких месяцев Батька неустанно твердит, что за протестными акциями в Белоруссии стоит Запад. Чтобы удержаться во власти, Лукашенко использует жесткие методы: выпускает на улицу силовиков, которые применяют против демонстрантов силу. Также в ход идет спецтехника, водометы и светошумовые гранаты.По мнению Ильи Гращенкова, это не добавляет президенту политической весомости. Из-за нежелания изменить подход к оппозиции Александр Григорьевич вызывает недоверие уже только у простых граждан, но и у политической элиты, считает политолог. Например, в Китае давно уверены в том, что президентский срок Батьки закончился.Москва и Вашингтон в скором времени тоже дадут понять, что окончательно устали от Лукашенко, заверил эксперт. Это единственное, что объединяет Россию и США, у которых разные интересы в Белоруссии.