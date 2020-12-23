Пожаров стало меньше, а вот погибших в них больше. МЧС подвели итоги уходящего года. В 2020-м в области произошло 3,5 тысяч пожаров. Это почти на тысячу меньше, чем прошлом году. Но вот погибло на

Пожаров стало меньше, а вот погибших в них больше. МЧС подвели итоги уходящего года. В 2020-м в области произошло 3,5 тысяч пожаров. Это почти на тысячу меньше, чем прошлом году. Но вот погибло на пожарах 107 человек и ровно столько же в 2020-м было спасено. Примечательно, что ни один ребёнок на пожаре в этом году