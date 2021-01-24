В 19:35 23 января в ГУ МЧС по Владимирской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии.

В 19:35 23 января в ГУ МЧС по Владимирской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. В Судогодском районе на 3 километре трассы Владимир – Радужный столкнулись два автомобиля.На место выехали подразделения МЧС, скорая помощь, ГИБДД. Двух пострадавших спасатели деблокировали с помощью специнструмента.В ликвидации происшествия участвовали 26 человек, 9 единиц техники, в том числе от МЧС 8 человек, 3 единицы техники.Фото: Главное управление МЧС России по Владимирской области