В Москве с 28 декабря открывается запись на вакцинацию от коронавируса для новых категорий граждан. Об этом на своем сайте рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

В Москве с 28 декабря открывается запись на вакцинацию от коронавируса для новых категорий граждан. Об этом на своем рассказал мэр столицы Сергей Собянин.С 28 декабря прививка от коронавируса станет доступна сотрудникам предприятий в сфере ЖКХ, общественного питания, спорта, а также занятым в органах охраны правопорядка – полиции, прокуратуре, судах и других."Записаться и сделать прививку смогут также волонтеры и занятые в некоммерческих и религиозных организациях", – рассказал градоначальник.Вакцинация от коронавируса в Москве началась 5 декабря. Первыми возможность сделать прививку получили работники сферы образования, здравоохранения и социальной защиты.С 14 декабря запись на вакцинацию открылась для работников офисов "Мои документы", предприятий торговли и сферы услуг. С 21 декабря прививку могут сделать сотрудники промышленных предприятий, энергетики, транспорта и СМИ.В городе развернуто 70 пунктов вакцинации. Сделать прививку могут жители столицы от 18 до 60 лет московским полисом ОМС или прикрепленным к городской поликлинике. Люди старшего возраста получат вакцину позже.Запись на прививку открыта в электронном виде. Это можно сделать на портале mos.ru. Прививочные пункты работают с восьми утра до 20 часов вечера ежедневно.На закупку 1,5 миллиона доз препарата из резервного фонда столицы выделено 3,9 миллиарда рублей. В бюджете-2021 на эти цели предусмотрено 10 миллиардов рублей.