Городской перевозчик “Владимирпассажиртранс” за последние сутки был дважды замечен в дорожных инцидентах. В одном из случаев погибла женщина. 25 января в соцсетях опубликовали новость

Городской перевозчик “Владимирпассажиртранс” за последние сутки был дважды замечен в дорожных инцидентах. В одном из случаев погибла женщина. 25 января в соцсетях опубликовали новость о трагическом происшествии. Автобус маршрута 24С сбил человека на улице Мира. Пешеход переходил дорогу по зебре у рынка Ополье. По данным полиции, авария произошла в 14.40. Водитель ЛиАЗа 61-го года рождения