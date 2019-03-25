Журналисты ФАН продолжают вести свое независимое расследование о вмешательстве США в выборы на Мадагаскаре. В конце 2018 года американцы пытались повлиять на исход выборного процесса и поддерживали выгодного им кандидата Марка Равалуманану. Реализовать его у США так и не получилось, но маленькую мадагаскарскую весну они там все-таки устроили.

Журналисты ФАНсвое независимоео вмешательстве США в выборы на Мадагаскаре. В конце 2018 года американцыпытались повлиять на исход выборного процесса и поддерживали выгодного имкандидата Марка Равалуманану. Реализовать его у США так и не получилось, номаленькую "мадагаскарскую весну" они там все-таки устроили.Президентские выборы наМадагаскаре прошли 19 декабря 2018 года. Американцы начали готовиться к нимзадолго до этой даты. 21 апреля в центре столицы острова Антананариву прошлимассовые беспорядки, которые унесли жизни нескольких мирных граждан.Вначале мероприятиепозиционировалось как мирный митинг в поддержку оппозиции. В нем участвовалидаже женщины и дети. Но затем все переросло в агрессивные столкновения сполицейскими. Провокаторы среди демонстрантов поджигали машины и кидалиськамнями. Они избивали даже друг друга, поэтому пострадали и присутствующие тамженщины с детьми.После СМИ пыталисьохарактеризовать происходящее как народный протест из-за недемократичнойполитики правительства. На деле это была спланированная провокация, оплаченнаяСоединенными Штатами.Одним из доказательствявляется фотография. На ней изображено, как белый человек передает малагасийцупачку денег рядом с проспектом Независимости в Антананариву. Житель Мадагаскарапересчитывает сумму прямо на улице в присутствии спонсора. Журналистам ФАНудалось поговорить с автором фото.По его словам, черезнесколько дней после того, как были переданы деньги, в столице Мадагаскараначались беспорядки. Мужчина отмечает жестокость отдельных молодчиков: "Было видно, что им нужна была кровь.Начались столкновения, все было в дыму от гранат и горящих машин".Собеседник ФАН отмечает,что в толпе протестующих было много нанятых провокаторов. Они специальноначинали конфликтовать с полицейскими: оскорбляли их и кидались камнями.Мужчина уверен в желанииСША надавить на действующего президента для того, чтобы продвинуть своегокандидата Марка Равалуманана. С 2002 по 2009 годы он уже был главой Мадагаскараи, по словам автора фото, местные жители считают его правление "временем ада".По словам источника,Равалуманана не делал ничего во благо народа. Лишь отдавал земли островаиностранцам и поднимал стоимость продуктов.В событиях одного только21 апреля очень много странного. Подробнее о вмешательстве в выборы читайте вФАН.