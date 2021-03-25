Актриса дебютировала в кино в 16-летнем возрасте. Фильм Мой ласковый и нежный зверь подарил Галине Беляевой всесоюзную славу и первого супруга.

Актриса дебютировала в кино в 16-летнем возрасте. Фильм "Мойласковый и нежный зверь" подарил Галине Беляевой всесоюзную славу и первогосупруга.Галина Викторовна родилась в Иркутске 26 апреля 1961 года. Родителизнаменитости расстались почти сразу после ее появления на свет. Мать увезла будущуюартистку в Ставропольский край.Детство Беляевой прошло в Невинномысске. С ранних лет знаменитостьгрезила балетом. Маленькая Галя ходила в танцевальный кружок, а в 13 летпоступила в хореографическое училище в Воронеже.Звездой Большого театра артистка так и не стала. В 16 летжизнь Беляевой круто изменилась. Режиссер Эмиль Лотяну пригласил девушку в свойфильм "Мой ласковый и нежный зверь".Актрису на роль Ольги Скворцовойкинематографист искал среди юных танцовщиц. Лотяну хотел, чтобы героиня былахрупкой. Взгляд Галины обезоруживал Эмиля Владимировича своей наивностью. Он безраздумий принял ее в картину.Работа в фильме "Мой ласковый и нежный зверь" прославила ГалинуБеляеву. Кроме того, на съемках девушка устроила личную жизнь. У молодойактрисы начался роман с режиссером. Лотяну был на 25 лет старше Беляевой, ноэто не помешало артистке влюбиться.Когда отношения кинематографиста и актрисы стали известны в обществе, разгорелся большой скандал. На Эмиля Лотяну посыпались ужасныеобвинения. Говорили, что он совратил несовершеннолетнюю девушку. Досталосьтогда и самой Галине Беляевой. Артистку называли разлучницей, дескать, она увеларежиссера у жены, актрисы Светланы Тома. Позже Галина Викторовна не разоправдывалась в интервью, говоря, что на момент их знакомства кинематографист ссупругой уже не жил.Когда съемки картины завершились, Беляева вернулась вучилище, в Воронеж. Лотяну тосковал по избраннице, писал ей трогательныеписьма. В итоге актриса и режиссер решили пожениться. Мать Галины скептическиотносилась к этим отношениям, но особо не вмешивалась.В 1980 году Галина родила сына, которого тоже назвалиЭмилем. Беляева окончила столичный театральный вуз, активно занялась карьерой.Через пять лет совместной жизни брак Галины Беляевойраспался. Разводу предшествовали съемки артистки в картине "Анна Павлова".Работа над ролью великой балерины поглотила Галину. Она уделяла мало вниманиясупругу, на что тот обижался. Эмиль Лотяну не скрывал недовольства супругой,грубил, переехал от нее в отдельный номер.Узнав, что Беляева подала заявление на расторжение брака, Лотянувышел из себя. Он тайком от артистки уехал в Молдавию, забрав с собой сына. Галиначуть не лишилась рассудка, разыскивая наследника. Найти ребенка помоглаСветлана Тома. Актриса сообщила "разлучнице" место, где у Эмиля Лотяну былиочередные съемки.Наладить отношения режиссер и актриса фильма "Мой ласковый инежный зверь" смогли только спустя годы. К тому моменту Галина Беляева успелародить от гражданского мужа, хирурга Левана Сакварелидзе, с которым, несмотря напоявления сына Платона, прожила небольшой период времени.Настоящей любовью Галины Беляевой стал Сергей Дойченко –выпускник юридического факультета МГУ и издатель. Вновь под венец актриса пошлав 1989 году. У пары появились дети – Анна и Маркел. В этом браке ГалинаВикторовна счастлива до сих пор.Как рассказывала Беляева, Дойченко смог завоевать доверие еепервого мужа. Когда у Эмиля Лотяну обнаружили онкологию, супруги не оставили его. Галина, сын Эмиль иСергей каждый день навещали кинематографиста в больнице.