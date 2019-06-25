Кейт Миддлтон сменила Елизавету II на посту патрона Королевского
фотографического общества Великобритании. Ее Величество покровительствовала
этой организации 67 лет – и вот теперь нашла себе достойную замену.
Кейт Миддлтон сменила Елизавету II на посту патрона Королевского
фотографического общества Великобритании. Ее Величество покровительствовала
этой организации 67 лет – и вот теперь нашла себе достойную замену.
Кейт Миддлтон посетила мастер-класс по фотографии. Мероприятие
прошло в лондонском Уоррен Парке. Герцогиня Кембриджская, как сообщили
хроникеры, появилась перед участниками в длинном элегантном платье и
светло-бежевых эспадрильях на танкетке от бренда Castaner.
37-летняя Кейт Миддлтон фотографией занимается давно и
достигла в этом искусстве больших успехов. Работы герцогини часто появляются на
официальных страницах Кенсингтонского дворца в соцсетях. Супруга принца Уильяма
во время мастер-класса поделилась своим опытом с юными участниками мероприятия.
Елизавета II была патроном Королевского фотографического
общества Великобритании на протяжении 67 лет. Однако буквально накануне
мероприятия в Уоррен Парке решила сложить полномочия, назначив вместо себя герцогиню
Кембриджскую. с детства увлекается фотографией, а в Королевском обществе
состоит с 2017 года, пишет Teleprogramma.pro.
Ранее в Сети появилась информация о четвертой беременности . На скачках Royal Askot 18 июня герцогиня Кембриджская удивила всех странным поведением.Супруга принца Уильяма постоянно держалась за живот, что свойственно женщинам в положении, и часто пыталась прикрыть его сумочкой.