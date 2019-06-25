Кейт Миддлтон сменила Елизавету II на посту патрона Королевского фотографического общества Великобритании. Ее Величество покровительствовала этой организации 67 лет – и вот теперь нашла себе достойную замену.

Кейт Миддлтон сменила Елизавету II на посту патрона Королевскогофотографического общества Великобритании. Ее Величество покровительствовалаэтой организации 67 лет – и вот теперь нашла себе достойную замену.Кейт Миддлтон посетила мастер-класс по фотографии. Мероприятиепрошло в лондонском Уоррен Парке. Герцогиня Кембриджская, как сообщилихроникеры, появилась перед участниками в длинном элегантном платье исветло-бежевых эспадрильях на танкетке от бренда Castaner.37-летняя Кейт Миддлтон фотографией занимается давно идостигла в этом искусстве больших успехов. Работы герцогини часто появляются наофициальных страницах Кенсингтонского дворца в соцсетях. Супруга принца Уильямаво время мастер-класса поделилась своим опытом с юными участниками мероприятия.Елизавета II была патроном Королевского фотографическогообщества Великобритании на протяжении 67 лет. Однако буквально наканунемероприятия в Уоррен Парке решила сложить полномочия, назначив вместо себя герцогинюКембриджскую. с детства увлекается фотографией, а в Королевском обществесостоит с 2017 года, пишет Teleprogramma.pro.Ранее в Сети появилась информация о четвертой беременности . На скачках Royal Askot 18 июня герцогиня Кембриджская удивила всех странным поведением.Супруга принца Уильяма постоянно держалась за живот, что свойственно женщинам в положении, и часто пыталась прикрыть его сумочкой.