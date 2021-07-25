Это на 3 меньше, чем накануне. Всего выявленных случаев заболевания коронавирусом во Владимирской области уже 41 966. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (+52 заболевший за сутки). Вчера

Это на 3 меньше, чем накануне. Всего выявленных случаев заболевания коронавирусом во Владимирской области уже 41 966. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (+52 заболевший за сутки). Вчера прибавка составляла +51. Всего с начала пандемии в областном центре уже 9886 заражённых. По данным на 25 июля, в Радужном не выявили заболевших. Общая статистика по области выглядит сейчас