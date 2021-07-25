Нью-Йорк, три пожилых американца - бывший пожарник, бывший полицейский и бывший работник морга - пьют и обсуждают самые центровые приколы в своей работе.
Полицейский:
- Помню, брали мы одну банду крутую, душ тридцать, так я ворвался самый первый в толпу, достал свой кольт и давай палить! Двадцать кренделей уложил, вот круто было!
Приятели:
- Да-а...
Пожарник:
- Тушили мы как-то общагу студенческую, женский корпус, ну, телки обнаженные прыгали из окон, а я их на руки принимал! Круто?
Друганы его:
- Да-а-а!
Работник морга:
- Как-то вызывают в гостиницу, мол, заберите труп. Приезжаем с напарником, портье выдает ключ, говорит какой номер, мы поднимаемся. На кровати лежит под простыней, а у него стоит!
Не понесешь же в таком виде через вес
еще анекдот!