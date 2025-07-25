Об этом сообщили в Правительстве Владимирской области.

В Александровском районе в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» ведется капитальный ремонт дороги Александров — Балакирево, имеющей важное значение для местных жителей.Как пресс-служба правительства Владимирской области, дорога соединяет ряд населенных пунктов, включая деревни Свинкино и Темкино, село Старая Слобода, поселок Светлый и является центральной для поселка Мошнино.В настоящее время дорожные работы проводятся на двух участках. На участке с 4 по 5 км уже завершена укладка выравнивающего слоя асфальта, а на участке с 5 по 16 км активно ведется устройство верхнего слоя дорожного покрытия.Завершение всех работ запланировано до конца сентября. В результате ремонта жители близлежащих деревень и поселков получат комфортную и безопасную дорогу.