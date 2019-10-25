Китайская культуристка Юань Хэжун славится своими перекаченными мускулами. Накануне девушка в очередной раз шокировала фанатов.

Китайская культуристка Юань Хэжун славится своими перекаченными мускулами. Накануне девушка в очередной раз шокировала фанатов.Спортсменка опубликовала на своей личной странице в социальной сети Инстаграм новый снимок. На фото она позирует в нижнем белье и готовится примерить свадебное платье.Пользователи Сети пришли в замешательство, увидев полуобнаженное тело китаянки. У нее шесть "кубиков" пресса, широкие плечи и мускулистые руки. А бедра перекачены настолько, что создается ощущение, будто они вот-вот лопнут.Среди подписчиков Юань нашлись и русскоговорящие пользователи Сети, которые поспешили раскритиковать бодибилдершу. "Такое красивое лицо и такое уродское тело!", "Ну уж нет. ***** такую невесту", "Женское уродство!", – негодовали злопыхатели."Жуть, нафиг надо😮", – с отвращением заявил критик.10 Окт 2019 в 7:26 PDTПо словам спортсменки, в прошлом она принимала активное участие в состязаниях бодибилдеров. Кроме того, девушка окончила медицинский институт."Я работаю врачом и подрабатываю моделью, а не тренером по фитнесу", – писала китайская звезда спорта в одном из постов в своем блоге.Отметим, Хэжун очень популярная не только среди китайских пользователей Интернета. За ее жизнью следят люди со всех уголков мира. К слову, на ее личной странице в социальной сети Инстаграм почти 70 тысяч преданных фолловеров.