23 дома, которые построят на востоке Москвы, находятся на этапе проектирования.

23 дома, которые построят на востоке Москвы, находятся на этапе проектирования.В Москве продолжается реализация программы реновации. При этом используется принцип так называемого волнового переселения из-за плотной городской застройки – в существующем квартале строят новые дома, куда переезжают люди, а их прежние дома сносят, на месте которых возводят новостройки для новых переселенцев.В настоящий моментв рамках программы реновации дома на месте снесенных жилых зданий строят в каждом столичном округе, в том числе Восточном административном округе (ВАО), где возводят семь новостроек. Там квартиры получат около четырех тысяч человек.Еще 23 дома на востоке Москвы находятся на этапе проектирования. Их тоже построят на месте снесенных жилых зданий."Сейчас в ВАО ведется заселение 24 новостроек. Новые квартиры в них получили свыше 9 тысяч жителей", – рассказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.Тем временем в Западном административном округе (ЗАО) Москвы строят девять многоэтажек на месте снесенных домов. Кстати, этот округ является одним из лидеров по возведению большого числа новостроек на месте демонтированных жилых зданий. За все время в рамках программы реновации в ЗАО снесли 23 старых дома."Сейчас на западе Москвы строится 19 жилых домов площадью 378,1 тысячи квадратных метров. 26 новостроек уже ввели в эксплуатацию", – сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.