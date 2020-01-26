26.01.2020

2020-01-26 14:55:04

Во Владимире столкнулись два автобуса

Авария была зафиксирована около гипермаркета Глобус. По всей вероятности, водитель не соблюдал дистанцию и не успел затормозить. На фотографии с места происшествия заметно, что оба автобуса получили серьезные повреждения. Информации о пострадавших нет.

(Фото: PRO Транспорт | PRO Владимир)