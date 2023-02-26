Во Владимирской области в 2023 году будет отремонтирован еще один мост через реку Илевну в...

Во Владимирской области в 2023 году будет отремонтирован еще один мост через реку Илевну в Муромском районеВ Муромском районе Владимирской области в 2023 году проведут ремонтные работы на четырех мостовых переходах на дорогах регионального и межмуниципального значения.В прошлом году мост через Илевну отремонтировали на автодороге Лазарево – Иваньково. В этом году ещё один мост через эту реку будет отремонтирован на автодороге «Владимир – Муром» – Зарослово.Новый мост позволит школьникам из деревни Зарослово безопасно добираться до школы в селе Зимёнки, а также повысит транспортную доступность предприятия «Универсал» в Зарослово.Также, капитально будет отремонтирован участок региональной дороги от Мурома до Панфилово.Фото pxfuel.com