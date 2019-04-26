Съемки программы Три аккорда на Первом канале завершились страшным скандалом. Подробности Дни.Ру сообщила его непосредственная участница – Алла Рид.

Съемки программы "Три аккорда" на Первом канале завершились страшным скандалом. Подробности "Дни.Ру" сообщила его непосредственная участница – Алла Рид.Алла Рид знакома многим как звезда шоу "Голос" и член коллектива театра песни "Градский Холл". Когда она согласилась участвовать в "Трех аккордах", то, конечно, и подумать не могла, во что выльется."Во время финальной записи программы в состав жюри входили Александр Розенбаум, Александр Новиков, Трофим и Лолита Милявская, – рассказала "Дни.Ру" Алла Рид. – Как каждый конкурсант, я всегда готова принять и положительное, и отрицательное мнение членов жюри. Но случившееся вчера выходит за все рамки представлений об этике и нарушает закон о защите прав национальных меньшинств".Члены жюри в финале отбросили Аллу Рид на последнее место. Певица бы это пережила, если бы Лолита не стала резко высказываться об увиденном номере. "Она не только стала резко высказываться, негативно оценивать мой вокал, но и обозвать его пением "для ресторана, в котором публика жует кошерную свинину". Мол, только в таком антураже ее мое пение не раздражало бы", – пояснила не скрывающая еврейских корней Рид."Такой антисмемитский выпад могла себе позволить только аморальная личность, уверенная, что эта часть передачи будет вырезана, – считает Алла Рид. – Но я оставляю за собой право обратиться в суд и сообщить об этом антисемитском выпаде, этом инциденте".Справедливости ради надо заметить, что у самой Лолиты тоже есть еврейские корни – ее отец Марк Львович Горелик в 1974 году эмигрировал в Израиль.