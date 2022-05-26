Федеральные дороги в черте Владимирской области подсветят по-новому. В управлении дороги Москва -...

Федеральные дороги в черте Владимирской области "подсветят" по-новому. В управлении дороги Москва - Нижний Новгород сообщают, что в течение года на участках "Пекинки" и трассы "Золотое кольцо" обновят элементы линий электроосвещения.Энергоэффективные светодиодные светильники установят в Покрове, Петушках и деревне Аннино, на транспортных развязках Южной объездной дороги (у Юрьевца, Мостостроя, Коняево, Байгуш и Пенкино), а также на мостах через Клязьму и Судогду. Фонари заменят и на автодороге "Золотое кольцо" - у поста ДПС в Юрьевце, на въезде во Владимир со стороны Москвы, у поворота на Суздаль, в посёлке Боголюбово и на мосту через Нерль.