Анонсированные пару недель назад конституционные поправки вызвали бурную дискуссию в политической элите страны, а также обществе и экспертной среде. Изменения могут затронуть и отечественную Фемиду. Между тем аналитики подчеркивают, что на сегодняшний день российская судебная система хорошо сбалансирована, а непродуманные коррективы могут ударить по ее эффективности. За многочисленными дискуссиями на эту тему не до конца учитывается роль председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева, который всегда был противником поспешных решений.

Анонсированные пару недель назад конституционные поправкивызвали бурную дискуссию в политической элите страны, а также обществе иэкспертной среде. Изменения могут затронуть и отечественную Фемиду. Между теманалитики подчеркивают, что на сегодняшний день российская судебная системахорошо сбалансирована, а непродуманные коррективы могут ударить по ееэффективности. За многочисленными дискуссиями на эту тему не до концаучитывается роль председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева, которыйвсегда был противником поспешных решений.За долгие годы руководства судебной системой России ВячеславМихайлович доказал свою приоритетную роль как гаранта стабильности иединственно возможной формы независимости этой конструкции. Конечно, ВячеславЛебедев, как и председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, не вошел всостав комиссии по внесению поправок в действующую Конституцию, хотя этимстолпам отечественной Фемиды явно было что сказать по вопросам судебныхизменений. Однако даже несмотря на формальное отсутствие в "комиссионномсписке" голос Лебедева хорошо слышен сегодня далеко за пределами судебнойсистемы.В прошлом году срок полномочий Вячеслава Лебедева на постуглавы ВС РФ был в очередной раз продлен, а в позапрошлом году президентнаградил Вячеслава Михайловича орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени"за выдающиеся достижения в развитии российской государственности исовершенствовании судебной системы". Это означает полное и безграничноепрезидентское доверие председателю Верховного суда, который многократно на деледоказал как свою незаменимость, так и исключительную роль в государственнойконструкции страны.Вячеслав Лебедев возглавляет судебную систему РФ с 1989года, с горбачевской перестройки, являясь на сегодня самым почетным старожиломадминистративно-политического олимпа. Его непременное переназначение при всехсменявшихся президентах подчеркивает консенсусность фигуры этого топ-менеджерароссийской Фемиды, который в самые ответственные периоды истории страныоставался гарантом стабильности и суверенитета правовой модели. ВячеславМихайлович стоял у истоков формирования судебной системы России, под егоруководством продолжает реализовываться начатая им судебная реформа, ставшаяважнейшим условием поступательного развития страны. По масштабу и значениюосуществленных преобразований в судебной сфере Вячеслава Лебедева не зрясравнивают с императором Александром II, разработавшим и осуществившим судебнуюреформу 1864 года.Особой заслугой Лебедева стала гуманизация судебнойпрактики, открытость и прозрачность судебной системы, ее полная информатизацияи, конечно, возросшее доверие россиян к суверенной Фемиде с незыблемойнезависимостью судей. В январском послании Федеральному собранию президентотметил рост авторитета судебной системы, подчеркнув, что "справедливость иморальное право принимать решения, затрагивающие судьбы людей, всегда в Россииимели первостепенное значение". А по оценке сопредседателя комиссии по внесениюпоправок в Конституцию РФ сенатора Андрея Клишаса, Верховный суд РФ сегодня —"это самый прогрессивный, независимый и профессиональный суд в системе судовобщей юрисдикции, и огромная заслуга в этом принадлежит Вячеславу Лебедеву".Вячеславу Михайловичу за более чем тридцатилетнюю историюруководства российской Фемидой удалось добиться реально незаурядныхпоказателей, но главное – обеспечить эффективность и независимость системы. Судв России при Лебедеве стал скорым, правым и справедливым. При этом судебнаяреформа под водительством председателя ВС РФ Лебедева продолжается, и впередиеще много инноваций, которых требует меняющееся время.При этом, как надо отметить, Вячеслав Михайлович всегда былпротивником поспешных решений о тех или иных технических изменениях системы,вызываемых сиюминутной политической целесообразностью. Не зря председательВерховного суда России Лебедев часто произносит свою любимую народную поговоркуо рисках выплеснуть вместе с водой ребенка. Эта истина в полной мере относитсяи к нынешней ситуации, когда страна в очередной раз оказалась на сложномраспутье перед принятием важных решений. Российская Фемида на сегодняшний день,как отмечают эксперты, действительно прочно сбалансирована, независима иэффективна, чтобы пытаться вносить в эту выстроенную модель непродуманныекоррективы.Оригинал публикации на портале