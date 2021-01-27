Злоумышленник похитил гаджет из квартиры женщины, с которой был знаком несколько часов.

Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городу Владимиру в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый в хищении мобильного телефона у 34-летней местной жительницы.Сообщение о пропаже гаджета поступило в полицию в августе прошлого года. Заявительница рассказал, что накануне в очереди в магазине познакомилась с мужчиной, которого пригласила к себе домой. Спустя несколько часов новый знакомый ушел, а женщина обнаружила пропажу имущества.В ходе отработки оперативной информации сотрудники полиции установили местонахождение злоумышленника, 37-летнего жителя областного центра.Мужчина в содеянном сознался, пояснив, что похищенный телефон отдал своей приятельнице.Похищенное было изъято и возвращено владелице.В настоящее время в отношении подозреваемого отделом дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ (кража).