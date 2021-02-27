Крым стал частью России в марте 2014 года после референдума. Большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина до сих пор отказывается признавать результаты голосования и требует вернуть территорию. Представители власти даже разрабатывают план по возвращению региона.

Крым стал частью России в марте 2014 года после референдума. Большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина до сих пор отказывается признавать результаты голосования и требует вернуть территорию. Представители власти даже разрабатывают план по возвращению региона.55-летний экс-президент Украины Петр Порошенко обзавелся собственной колонкой в газете "Украинская правда", где рассказал о планах по возвращению Крыма в состав страны. Главная мысль, которую пытался донести бывший глава Незалежной: вернуть полуостров силовым путем не представляется возможным из-за наращивания военной мощи России в регионе и войны в Донбассе.Порошенко напомнил, что четыре года назад он предлагал сформировать международную площадку для "деоккупации" территории. Мол, это и привело к появлению так называемой Крымской платформы. По мнению экс-президента Украины, на Москву должно оказываться такое давление, чтобы сохранение полуострова в составе России стало для нее "неподъемным и токсичным бременем"."Цена оккупации [должна] постоянно расти", – отметил Петр Алексеевич.Петр Порошенко уверен, что сохранить вопрос о возвращении Крыма в международной повестке дня позволяют запущенные Незалежной семь лет назад так называемые процессы в международных судах. Также бывший президент Украины считает, что Киев не должен чувствовать самоуверенность от успешного давления на Москву.