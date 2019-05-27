Экс-солистка группы Фабрика Саша Савельева выложила новый снимок в своем Instagram. Поклонники сразу начали оживленную дискуссию в комментариях.

Экс-солистка группы "Фабрика" Саша Савельева выложила новый снимок в своем Instagram. Поклонники сразу начали оживленную дискуссию в комментариях.На черно-белом фото девушка лежит на деревянном полу в спортивном костюме. У нее закрыты глаза, а рука приставлена ко лбу. Над головой Саши разбросаны цепи, которые издалека напоминают продолжение ее прически.Под снимком певица написала: "Немного помечтать". Поклонники тут же начали выдвигать свои предположения на этот счет. Двумя самыми актуальными стали версии: о втором ребеночке или поспать. Но Савельева так и не раскрыла интригу.Также обожатели начали активно писать комплименты. "Так быстро живот ушел", "Саша, вы такая красивая", – не жалели добрых слов обожатели.Но среди ярых поклонников, нашлись и желчные критики. Они всегда найдут повод, чтобы зацепить человека."Красься же. Смотреть больно!", – заявила недоброжелательница.Напомним, 35-летняя Саша Савельева в марте родила первенца. Сына она подарила любимому супругу Кириллу Сафонову. На протяжении всей беременности девушка скрывала от поклонников и прессы свое интересное положение.