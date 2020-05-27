На Первом канале стартовал показ нового сериала Журавль в небе. Картина повествует о молодой летчице, роль которой досталась актрисе Марии Луговой.

На Первом канале стартовал показ нового сериала "Журавль внебе". Картина повествует о молодой летчице, роль которой досталась актрисеМарии Луговой.Сюжет теленовеллы охватывает два десятилетия – 60-е и 70-егоды прошлого века. Хрупкая героиня Ася, чтобы не расставаться с возлюбленным,после школы поступает в летное училище. Отношения девушки с избранником нескладываются, но это не мешает ей стать отличным пилотом.По словам актрисы Марии Луговой, на съемках фильма "Журавльв небе" ей пришлось несладко. Для сцены с парашютами артистку заставили прыгатьс двухметровой высоты на маты. Сложность состояла в том, что Мария была облачена в реальную экипировку. Под весом снаряжения Луговая толком стоятьне могла. "Мне не хотелось прыгать. Я поняла, как это страшно – там наверху", -призналась звезда теленовеллы. За процессом работы артистов наблюдалпрофессиональный тренер, спортсмен-парашютист.24 Май 2020 в 5:27 PDTСправиться со страхом Марии Луговой помогал режиссер сериала"Журавль в небе" Сергей Комаров. Артистка призналась, что таких, как Комаров,на съемках еще не встречала. "Тактичный, мягкий, источающий сто процентов любви",– добавила она.По словам звезды, режиссер создал невероятную обстановку наплощадке. В этой атмосфере актеры могли делать то, чего раньше никогда бы несовершили. "Если бы он мне сказал: "Маша, прыгай с парашютом", – я бы прыгнула",– поделилась артистка.22 Май 2020 в 6:40 PDTИменно благодаря СергеюКомарову Мария Луговая сыграла эпизод на летных тренажерах без участия дублера.У артистки проблемы с вестибулярным аппаратом, поэтому она долго отказываласьиграть в сцене с тренировками. Режиссеру удалось переубедить звезду сериала "Журавльв небе". Более того, Комаров буквально внушил Луговой, что все будет в порядке. Послебеседы с Сергеем Мария без проблем выполнила трюк.