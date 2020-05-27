На Первом канале стартовал показ нового сериала Журавль в
небе. Картина повествует о молодой летчице, роль которой досталась актрисе
Марии Луговой.
На Первом канале стартовал показ нового сериала "Журавль в
небе". Картина повествует о молодой летчице, роль которой досталась актрисе
Марии Луговой.
Сюжет теленовеллы охватывает два десятилетия – 60-е и 70-е
годы прошлого века. Хрупкая героиня Ася, чтобы не расставаться с возлюбленным,
после школы поступает в летное училище. Отношения девушки с избранником не
складываются, но это не мешает ей стать отличным пилотом.
По словам актрисы Марии Луговой, на съемках фильма "Журавль
в небе" ей пришлось несладко. Для сцены с парашютами артистку заставили прыгать
с двухметровой высоты на маты. Сложность состояла в том, что Мария была облачена в реальную экипировку. Под весом снаряжения Луговая толком стоять
не могла. "Мне не хотелось прыгать. Я поняла, как это страшно – там наверху", -
призналась звезда теленовеллы. За процессом работы артистов наблюдал
профессиональный тренер, спортсмен-парашютист.
24 Май 2020 в 5:27 PDT
Справиться со страхом Марии Луговой помогал режиссер сериала
"Журавль в небе" Сергей Комаров. Артистка призналась, что таких, как Комаров,
на съемках еще не встречала. "Тактичный, мягкий, источающий сто процентов любви",
– добавила она.
По словам звезды, режиссер создал невероятную обстановку на
площадке. В этой атмосфере актеры могли делать то, чего раньше никогда бы не
совершили. "Если бы он мне сказал: "Маша, прыгай с парашютом", – я бы прыгнула",
– поделилась артистка.
22 Май 2020 в 6:40 PDT
Именно благодаря Сергею
Комарову Мария Луговая сыграла эпизод на летных тренажерах без участия дублера.
У артистки проблемы с вестибулярным аппаратом, поэтому она долго отказывалась
играть в сцене с тренировками. Режиссеру удалось переубедить звезду сериала "Журавль
в небе". Более того, Комаров буквально внушил Луговой, что все будет в порядке. После
беседы с Сергеем Мария без проблем выполнила трюк.