Финансировать кадетские классы в школах из областного бюджета. С таким предложением выступили депутаты Заксобрания области. Детей в таких классах со школьной скамьи готовят к службе. Им

Финансировать кадетские классы в школах из областного бюджета. С таким предложением выступили депутаты Заксобрания области. Детей в таких классах со школьной скамьи готовят к службе. Им прививают железную дисциплину, опрятность и организованность. Они носят форму: полицейскую, казачью, военную или сотрудников МЧC. Главный акцент преподаватели ставят на патриотическом воспитании. Во Владимирской области свыше 60-ти кадетских классов.