Во Владимирской области заканчивается сезон ОРВИ, но ожидается рост заболеваемости кишечными...

Во Владимирской области заканчивается сезон ОРВИ, но ожидается рост заболеваемости кишечными вирусамиЭто касается не только 33 региона, но и всей страны. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в проекте «Санитарный щит России». По ее словам, вирусы в этом сезоне ведут себя прогнозируемо.«На сегодняшний день заболеваемость снижается, с предыдущей неделей снижение больше, чем на 13% и по ковиду, и по сумме ОРВИ и гриппа. Никаких необычных вариантов поведения вирусов мы не видим весной, все, как мы прогнозировали, так все и происходит. И надеемся, что к концу апреля, как это и бывало, ситуация с сезонным подъемом острых респираторных вирусных инфекций сойдет на нет», – сказала Анна Попова.Важно отметить, что коронавирус может продолжать мутировать, однако сегодня происходящие с ним изменения не вызывают опасений. Руководитель Роспотребнадзора уточнила, что за этим тщательно следят.Однако, расслабляться рано...Ведь ожидается рост заболеваемости кишечными вирусами. Обычно это начинается с майских праздников, когда люди выходят на природу, готовят себе еду в полевых условиях, забывают мыть руки, мыть продукты.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений