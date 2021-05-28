Фигурантка похитила деньги из кармана куртки, когда потерпевший отвлекся.

Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летней жительницы Костерево. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).В начале апреля текущего года в дежурную часть ОМВД России по Петушинскому району обратился 67-летний местный житель, сообщивший о пропаже принадлежащих ему 10 000 рублей. Потерпевший пояснил, что деньги хранились в кармане куртки, в которой он был, когда накануне отдыхал в компании.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого установили круг лиц, которые могли иметь причастность к хищению.В результате было установлено, что злоумышленница, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, воспользовалась моментом, когда потерпевший отвлекся, и похитила находившиеся в кармане его куртки деньги.Вину в совершении преступления фигурантка признала полностью.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.