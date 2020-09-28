На текущий момент в 11 турах ФНЛ "Томь" ни одержала ни одной победы.

Владимир Казаков, бывший тренер футбольного клуба "Муром вошел в тренерский штаба футбольного клуба "Томь". Он стал помощником нового главного тренера команды , лучшего бомбардира Сборной России Александра Кержакова. Он подписал контракт с томским клубом накануе. На текущий момент в 11 турах ФНЛ "Томь" ни одержала ни одной победы.