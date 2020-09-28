Заместитель мэра столицы Петр Бирюков отметил, что процедура включения отопления занимает несколько дней.

Отопление начали включать в жилых домах Москвы. Тепло уже подают почти в 2 тыс. социальных учреждений, сообщил ТАСС в понедельник заместитель мэра столицы Петр Бирюков."По указанию мэра Москвы сегодня в 08:00 мск стартовали работы по включению отопления в жилом фонде, в общей сложности отопление включат в 34 тыс. домов", - сказал Бирюков.По его словам, процедура включения отопления занимает несколько дней. "Это не происходит одномоментно, технологический срок - пять суток, но скорее всего, включим быстрее", - пояснил заместитель мэра.Бирюков также отметил, что социальные объекты в столице начали подключать раньше. "В настоящее время тепло уже подается почти в 2 тыс. учреждений, а в ближайшее время отопление заработает во всех объектах соцсферы, параллельно будет идти подключение домов и офисных зданий, последними тепло получат предприятия торговли и промышленности", - сказал он.Также глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что городские службы полностью готовы к началу отопительного сезона. "Сроки подготовки в этом году из-за пандемии были довольно сжатые, но, несмотря на это, все тепловые сети подготовлены должным образом, проведены гидравлические испытания согласно утвержденному плану, выявленные ненадежные участки сетей отремонтированы", - заключил Бирюков.