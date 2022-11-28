Фонд «Шередарь» планирует построить во Владимирской области ещё один реабилитационный центр для...

Фонд «Шередарь» планирует построить во Владимирской области ещё один реабилитационный центр для детей, перенёсших тяжёлые заболевания.Фонду «Шередарь», расположенному в Петушинском районе Владимирской области исполнилось 10 лет. Это первая в России некоммерческая благотворительная организация, которая занимается реабилитацией детей, перенесших тяжёлые заболевания (в том числе рак), и их семей.Фонд представил новый проект – строительства ещё одного реабилитационного центра на 60 детей рядом с уже существующим. На его территории появятся 6 отрядных домиков, кафе и центр для проведения мастер-классов и мероприятий, а также медицинский комплекс и дом волонтёров, спортивные и игровые площадки.Центр будет работать весь год. Пребывание в лагере и реабилитационная программа останутся бесплатными для гостей.Отметим, что за 10 лет «Шередарь» провёл 36 курсов реабилитации для детей и подростков. Также ежегодно фонд приглашает на специальные программы по профилактике выгорания тех, кто спасает жизни детей – врачей-онкологов. Немалую роль организация сыграла в развитии волонтёрского движения в России: через «Шередарь» прошли более 2000 волонтёров из 30 регионов страны, рассказали в пресс-службе администрации Владимирской области.