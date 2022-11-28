Фонд «Шередарь» планирует построить во Владимирской области ещё один реабилитационный центр для...
Фонд «Шередарь» планирует построить во Владимирской области ещё один реабилитационный центр для детей, перенёсших тяжёлые заболевания.
Фонду «Шередарь», расположенному в Петушинском районе Владимирской области исполнилось 10 лет. Это первая в России некоммерческая благотворительная организация, которая занимается реабилитацией детей, перенесших тяжёлые заболевания (в том числе рак), и их семей.
Фонд представил новый проект – строительства ещё одного реабилитационного центра на 60 детей рядом с уже существующим. На его территории появятся 6 отрядных домиков, кафе и центр для проведения мастер-классов и мероприятий, а также медицинский комплекс и дом волонтёров, спортивные и игровые площадки.
Центр будет работать весь год. Пребывание в лагере и реабилитационная программа останутся бесплатными для гостей.
Отметим, что за 10 лет «Шередарь» провёл 36 курсов реабилитации для детей и подростков. Также ежегодно фонд приглашает на специальные программы по профилактике выгорания тех, кто спасает жизни детей – врачей-онкологов. Немалую роль организация сыграла в развитии волонтёрского движения в России: через «Шередарь» прошли более 2000 волонтёров из 30 регионов страны, рассказали в пресс-службе администрации Владимирской области.