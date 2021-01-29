В 2021 году национальный туристический маршрут “Золотое кольцо” отмечает 50 лет. Пресс-служба Законодательного Собрания приглашает владимирцев поддержать акцию – флешмоб

В 2021 году национальный туристический маршрут “Золотое кольцо” отмечает 50 лет. Пресс-служба Законодательного Собрания приглашает владимирцев поддержать акцию – флешмоб #МоеЗолотоеКольцо. Главная задача проекта – увеличить привлекательность территорий за счёт туризма, привлечь в «раскрученные» туристические центры новые потоки людей, не только из-за рубежа, но и из российских регионов. Акция проходит в социальных сетях. С 17