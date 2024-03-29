Одно из предприятий в Петушинском районе сбрасывало неочищенные сточные воды, причинив крупный...

Одно из предприятий в Петушинском районе сбрасывало неочищенные сточные воды, причинив крупный ущерб лесному участкуСудом установлено, что в районе деревни Леоново Петушинского района неочищенные сточные воды от хозяйственной деятельности предприятия ООО «Добросот» систематически сбрасывались на рельеф местности, откуда попадали на территорию лесного участка.В результате заболачивания земель произошла гибель лесных насаждений. Ущерб, причиненный загрязнением и порчей участка лесного фонда, превысил 36 миллионов рублей.Возбуждено уголовное дело.Владимирской природоохранной прокуратурой в Петушинский районный суд направлено исковое заявление о взыскании с компании ООО «Добросот» нанесенного ущерба окружающей среде.В настоящее время судом по требованию прокурора приняты меры, направленные на запрет предприятию осуществлять сброс неочищенных сточных вод на участок лесного фонда."Кроме того, по фактам выявленных нарушений в сфере охраны окружающей среды природоохранной прокуратурой возбуждены дела об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которых Министерством природопользования и экологии области юридическое лицо и его руководитель привлечены к административной ответственности, в том числе с назначением наказаний в виде штрафов на сумму 130 тыс рублей", - пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.Фото: freepik.com