Одно из предприятий в Петушинском районе сбрасывало неочищенные сточные воды, причинив крупный...
Одно из предприятий в Петушинском районе сбрасывало неочищенные сточные воды, причинив крупный ущерб лесному участку
Судом установлено, что в районе деревни Леоново Петушинского района неочищенные сточные воды от хозяйственной деятельности предприятия ООО «Добросот» систематически сбрасывались на рельеф местности, откуда попадали на территорию лесного участка.
В результате заболачивания земель произошла гибель лесных насаждений. Ущерб, причиненный загрязнением и порчей участка лесного фонда, превысил 36 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело.
Владимирской природоохранной прокуратурой в Петушинский районный суд направлено исковое заявление о взыскании с компании ООО «Добросот» нанесенного ущерба окружающей среде.
В настоящее время судом по требованию прокурора приняты меры, направленные на запрет предприятию осуществлять сброс неочищенных сточных вод на участок лесного фонда.
"Кроме того, по фактам выявленных нарушений в сфере охраны окружающей среды природоохранной прокуратурой возбуждены дела об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которых Министерством природопользования и экологии области юридическое лицо и его руководитель привлечены к административной ответственности, в том числе с назначением наказаний в виде штрафов на сумму 130 тыс рублей", - пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.
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