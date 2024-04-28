Владимирцам представили исследование об уровне счастья граждан Всероссийский центр изучения...

Владимирцам представили исследование об уровне счастья гражданВсероссийский центр изучения общественного мнения представил результаты мониторингового исследования об уровне счастья в российском обществе.Индекс счастья показывает, насколько счастливыми чувствуют себя россияне. Индекс строится на основе вопроса: «В жизни бывает всякое и хорошее, и плохое. Но, если говорить в целом, вы счастливы или нет?». Рассчитывается, как разница суммы положительных и отрицательных ответов. Индекс измеряется в пунктах и может колебаться в диапазоне от −100 до 100.Социальный индекс счастья показывает, преобладают ли в окружении респондентов счастливые или несчастливые люди. Индекс строится на основе вопроса: «Как Вам кажется, среди Ваших знакомых и близких больше счастливых людей или несчастливых?». Индекс измеряется в пунктах и может принимать значение от 10 до 90. Чем выше значение индекса, тем более счастливыми россияне кажутся другим россиянам.В ходе последнего замера в марте 2024 года показатель счастья среди россиян составил 84%.Любопытно, что граждане одинаково счастливы вне зависимости от возраста (молодежь до 35 лет — 81% против 84% среди остальных) и места проживания (81% в обеих столицах vs. 83% в селах). Но именно «богатые» чувствуют себя счастливее других — 95%.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений