Врач рассказала владимирцам о продуктах, помогающим при гипертонии В проекте Роспотребнадзора...

Врач рассказала владимирцам о продуктах, помогающим при гипертонииВ проекте Роспотребнадзора «Здоровое питание» кандидат медицинских наук, врач-диетолог, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова представила топ 4 продуктов питания, помогающим людям с повышенным давлением.Итак, гипертоникам следует включить в свой рацион:1. Вареный картофель. Он способствует снижению давления за счет того, что в нем много калия. А калий выводит из организма воду.Чтобы получить пользу, картофель нужно сварить в кожуре. Если вы его перед варкой почистили, то калия почти не останется. Для лучшего эффекта желательно есть картошку без соли, так как натрий, наоборот, - способствует повышению давления.Важно: тем, у кого, помимо гипертонии, есть сахарный диабет (а эти два заболевания часто идут рядом), картофелем лучше не злоупотреблять. Это продукт с высоким гликемическим индексом, поэтому может приводить к повышению уровня сахара в крови.2. Болгарский перец. В нем также содержится немало калия, который важен для регуляции водно-солевого обмена в организме и нормальной работы мышц, в том числе - сердечной.Кроме того, болгарский перец богат витамином С. Есть в нем и довольно редкий витамин Р, который способствует более полному усвоению «аскорбинки».Кроме того, его необязательно употреблять только в свежем виде, чтобы получить витамины. Полезен запечённый перец. И хотя витамин С при запекании значительно теряется, то количество каротиноидов увеличивается, и они лучше усваиваются.Для здоровья достаточно съедать всего половинку сладкого перца в день.3. Петрушка. Эта зелень также имеет ценность для гипертоника из-за содержания все того же калия. Со всеми вытекающими эффектами в виде выведения жидкости из организма и, как следствие, — уменьшения давления и отеков.Конечно, таблетку она не заменит, но борьбе с гипертонией поспособствует. По сравнению с другими видами зелени петрушка — лидер по содержанию витамина С, а это мощный антиоксидант, что благоприятно действует в том числе на сосуды.4. Свёкла. Исследования показали, что употребление 250 мл (1 стакан) свекольного сока в день снижало давление у пациентов с предгипертонией (когда верхнее давление 130-140, нижнее 85-90 мм рт. ст.). Более того, сок из свёклы делал сосуды более эластичными, ослаблял воспалительный компонент. Благодаря этому тормозилось дальнейшее развитие гипертонии и атеросклероза.Фото: freepik.com