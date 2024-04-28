Жители Владимирской области могут узнать, откуда появился домовой, и почему он живет в...

Жители Владимирской области могут узнать, откуда появился домовой, и почему он живет в доме?Древняя мифология славян содержит много рассказов о духах, населяющих леса, поля и озера. Но немало внимания уделяют сущностям, живущим на человеческой территории.Домовой – это, по сути, демон, который обитает в человеческом жилье. На Руси верили, что «активничает» он по ночам.Кроме того, когда в доме что-то пропадает бесследно, падает само по себе или слышно непонятные звуки в соседней комнате, то сразу вспоминается одно мифическое существо — домовой.Кто такой домовой, и кем он приходится хозяину дома? Как называют женщину-домового? Почему это существо живет в доме? На эти и другие вопросы в эфире Радио России «Владимир» ответила доктор филологических наук, доцент департамента филологии московского городского педагогического университета Ирина Якушевич.Послушать полное интервью можно по ссылке.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений