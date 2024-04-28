Фура сбила троих дорожных рабочих в 311-м километре трассы М-2 в Вязниковском районе. От травм один из них погиб. Двое пострадали, их отправили лечиться амбулаторно. О происшествии рассказали в

Фура сбила троих дорожных рабочих в 311-м километре трассы М-2 в Вязниковском районе. От травм один из них погиб. Двое пострадали, их отправили лечиться амбулаторно. О происшествии рассказали в пресс-службе ГИБДД по области. Трагедия произошла около 10 часов дня 27 апреля. 39-летний водитель ехал в сторону Нижнего Новгорода на «Ситраке» с полуприцепом по левой полосе.