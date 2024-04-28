Владимирцы получат в мае пенсии и детские выплаты по обычному графику В пресс-службе Социального...

Владимирцы получат в мае пенсии и детские выплаты по обычному графикуВ пресс-службе Социального фонда России уточнили, что россияне получат единое пособие и другие выплаты на детей за апрель в стандартные сроки. Досрочная выплата мер поддержки в апреле не предусмотрена.Доставка пенсий в России начинается не ранее 3-го числа месяца, и это правило касается как начисления средств на банковские карты, так и выплаты через почту. В этом году 2 и 3 мая являются рабочими днями.Пособия на детей Социальный фонд предоставляет в единый день – 3 числа текущего месяца - за предыдущий. Никаких изменений в графике выплат не предвидится. Таким образом, 3 мая родителям будет начислено за апрель единое пособие, пособие по уходу за ребенком до полутора лет неработающим родителям, выплаты на первого ребенка и пособие на ребенка военнослужащего по призыву.Напомним, в единый день доставки перечисляются безналичные выплаты. Если родители получают пособия через «Почту России», доставка происходит с 1-го по 25-е число в зависимости от графика работы конкретного почтового отделения.Фото: Социальный фонд России